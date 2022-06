5 onbekende weetjes over de magnetron

De magnetron is een vast onderdeel van bijna iedere keuken geworden. In recordtijd kun je er eten in ontdooien, verwarmen en bereiden. Toch heeft de magnetron een niet al te goede reputatie. Critici vrezen dat de straling ongezond is of klagen dat het eten bereid in de magnetron onveilig is. Ook het schoonmaken van het apparaat is volgens velen helemaal niet zo makkelijk. Dat roept de vraag op wat de meest voorkomende mythes rondom de magnetron zijn. Waarop we ons daarna kunnen afvragen of deze je ervan moeten weerhouden om een magnetron te kopen.

In dit Ideabook proberen we de waarheid achter een aantal mythes rondom de magnetron te achterhalen. Zo komen er uiteindelijk vijf weetjes aan bod die wellicht anders blijken te zijn dan je vooraf had gedacht.