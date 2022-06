De 10 mooiste droomhuizen – Deel 1

Er zijn huizen waar we met groot plezier naar kijken, maar die ons ook heel jaloers kunnen maken. Dit zijn huizen waar je van droomt om in te wonen. En alhoewel we weten dat we er nooit zullen wonen fantaseren we er graag over in de hoop dat op een dag onze dromen toch uitkomen…

Een droomhuis betekent voor iedereen weer iets anders. Voor sommigen is het een villa aan de kust met een zwembad gevuld met helderblauw water; voor een ander is een droomhuis juist een landelijke villa, omgeven door velden vol lavendel en dichte bossen; en weer anderen dromen van een berghut bedekt met een dikke sneeuwmuts. In dit ideabook presenteren we een lijst van de mooiste, meest prachtige en unieke woningen die indruk maken met hun architectuur, inrichting, ontwerp of locatie. Wij nodigen je uit op een reis langs de mooiste huizen ter wereld – laat je meeslepen in deze droom!