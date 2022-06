Maak je eigen room divider, zes tips

Je hebt inmiddels besloten dat een room divider voor jou de 'way to go' is. Gefeliciteerd! Vraag 1 om je nu te stellen is: waar komt hij precies. Afhankelijk van de plaatsing ervan kan je na gaan denken over de eisen die je aan jouw scheidingswand stelt. Moet er bijvoorbeeld extra opbergruimte in komen, of wil je juist een geheel gladde wand. Wil je misschien, zoals we hier in de foto zien, gebruik maken van de wand om er een extra 'feature' in te plaatsen. Een open haard leent zich enorm goed voor het neerzetten van een fijn sfeertje en in een scheidingswand lukt het ook nog eens om er van twee zijden van te genieten. Een andere mogelijkheid om 'dubbelzijdig' van je room divider te genieten is het plaatsen van een aquarium. Mogelijkheden te over dus, maar ga eerst maar eens na wat het beste bij jou past.