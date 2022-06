Wandplanken en boekenkasten met iets extra's

Van alle meubels moeten vooral wandplanken of boekenkasten het nodige aankunnen. Vaak dragen ze kilo's aan boeken, servies, kamerplanten en een variatie aan decoratie zodat we in huis ordelijkheid en overzicht kunnen bewaren. Maar vaak vallen deze planken zelf niet of nauwelijks op. Nu niet meer! Want waar staat geschreven dat een wandplank of boekenkast alleen praktisch mag zijn en zelf geen aandacht mag trekken? Wij laten jullie hier een aantal voorbeelden zien van hoe het ook anders kan: hoe de stijlvolle kant van deze onmisbare meubelstukken ontdekt en uitgeprobeerd is en hoe je met wandplanken of boekenkasten niet alleen al je bezittingen kwijt kan maar ook nog eens optisch coole accenten kunt zetten.