Laat de zon binnen: Leven met natuurlijk licht

Een van de grote vragen die al gauw een rol spelen bij het ontwerp van de constructie of verbouwing van een huis is: hoeveel natuurlijk licht kan er binnen komen? Het is geen wonder dat advertenties voor huizen die te koop of te huur staan vol staan met aanprijzende uitdrukkingen als 'doorzonwoning' en 'zonovergoten ruimte'. Het lijkt erop dat mensen altijd op zoek zijn naar zonlicht. Terwijl architectuur in sommige delen van de wereld juist ontworpen is om de zon buiten te houden, hier op het noordelijk halfrond willen we juist zoveel zonlicht binnenhalen als maar mogelijk is – vooral tijdens de wintermaanden. Dit betekent niet dat we niet lijden onder hete zomers: integendeel. Maar goede beglazing in onze huizen betekent dat we alle vier de seizoenen comfortabel kunnen leven.