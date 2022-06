Voor en Na: een verbouwing van een grote zolder!

Om van deze ruimte iets moois en bruikbaars te kunnen maken, was de hulp van specialisten uiteraard noodzakelijk. We zien hier de openliggende structuur van de verdieping goed. De robuuste houten constructie van dit oude huis was gelukkig in goede handen bij de specialisten van BCM, die veel ervaring hebben met houten constructies. Maar timmeren alleen was hier niet genoeg. Zoals je kunt zien was isolatie tussen de tochtende houten balken ook geen slecht idee. Het fijne van een verbouwing als deze is dan ook dat de energiezuinigheid van het huis flink omhoog gaat.