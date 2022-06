Voor en Na: de schitterende opbloei van een klein appartement

Een appartementje midden in de prachtige Spaanse stad Barcelona. Het klinkt ideaal en als je naar de huidige situatie kijkt dan is het dat ook zeker. Maar als je hier voor de verbouwing kwam, dan kon je wel spontaan in tranen uitbarsten. Het oude appartement was verouderd en in de loop van de tijd op zo’n manier verbouwd, dat van de oude charme niets meer zichtbaar was. Eigenlijk was het ten dode opgeschreven en kon het alleen door een wonder weer worden opgewekt. Gelukkig hebben de experts van Oak 2000 gezorgd voor een schitterende opbloei van dit kleine appartement.