Een schitterend appartement met rustieke, moderne en industriële trekjes

De kinderkamer is misschien toch wel de allerleukste en grappigste ruimte die in dit appartement te vinden is. Wat een ontzettend leuke manier om de industriële stijl in kindervorm te gieten. Een paar afvoerbuizen zijn op deze manier juist een leuke accessoire en waarom zou je de bedrading van de lampen wegwerken als je de snoeren ook in opvallende kleuren uit kunt voeren? Maar het allerleukste is toch wel de stoere containerkast. Er zijn vast weinig vriendjes en vriendinnetjes van deze kinderen die zo’n originele kast hebben.