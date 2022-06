Met welk type baksteen bouw je het beste een huis?

Als je alle muren in je huis gebouwd hebt, heb je natuurlijk ook een gevel nodig. En daarvoor is dan de gevelsteen, ook wel voorwerker genoemd. Het is alleen wel vrij lastig een echte definitie te geven van een gevelsteen. Vroeger was een gevelsteen een mooi verzorgde steen die ook wel siersteen werd genoemd. Maar tegenwoordig willen mensen vaak ook een rustieke of een wat ruwere gevel. Een andere definitie zou kunnen zijn dat elke bakstenen die vorstbestendig is, een gevelsteen is. Maar die definitie is dan weer een beetje ruim. Dat in ogenschouw nemend, kun je drie soorten gevelstenen onderscheiden. De handvormgevelsteen, een volle steen die met de hand is gevormd. De vormbaksteen, een machinale nabootsing van de handvormgevelsteen. En als laatste heb je nog de strengpersgevelsteen. Dit is een steen met een uiterst verzorgd oppervlak, dus de sierlijkste van het stel.