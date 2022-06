Top 5 van de week: mooie (mini)woningen en de perfecte kleur voor je buitenmuur

Het is weer de hoogste tijd voor onze top 5! Opvallend is dat deze week met name de home tours erg populair waren. Wat natuurlijk begrijpelijk is. Want wie wil er nou niet even bij een ander naar binnen spieken, om inspiratie op te doen of om gewoon even heerlijk weg te dromen? Onze nummer 1 is dit keer geen enorme tropische villa, maar een compacte en stijlvolle bungalow. Ook de iets grotere, maar nog steeds bescheiden familiewoning, viel in de smaak. De droomprojecten waren de schitterende loft en de luxueuze woning in een sereen landschap. Tot slot, kregen we deze week advies over hoe we de buitenboel eens even goed konden aanpakken: met een lik verf

Ga er maar goed voor zitten en geniet nog even na.