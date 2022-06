Voor en Na: wonen in een fantastisch gemoderniseerd appartement

Ken je die huizen waar van die donkere deuren met houtmotief het eerste zijn wat je ziet als je naar binnen gaat? Vaak weet je dan al precies wat je dan aan gaat treffen in de rest van het huis. Dertig jaar geleden kon die stijl nog als eigentijds worden bestempeld, maar nu is het echt hopeloos verouderd. Het huis waarop we ons nu gaan richten was zo’n geval. En dat was zo ontzettend zonde, omdat het eigenlijk een heel mooi appartement is. Een zeer grondige verbouwing heeft voor de broodnodige modernisering gezorgd. Reis mee naar Spanje om het prachtige resultaat van de architecten van Cota-Zero te bekijken.