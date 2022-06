Voor en Na: 5 extreme transformaties

Je bent niet meer zo tevreden met je oude huis. Het is te klein, te gedateerd of er is een andere reden. In zulke gevallen zijn er meerdere opties mogelijk. Je kunt verhuizen en helemaal opnieuw beginnen, maar een grondige verbouwing van je oude huis is natuurlijk ook een hele goede oplossing. De eigenaars van de volgende vijf huizen hebben er voor gekozen om hun oude onderkomen grondig te laten verbouwen. De gevels zijn daarbij in sommige gevallen bijna onherkenbaar veranderd. We gaan snel kijken hoe deze huizen met behulp van architecten en andere professionals helemaal getransformeerd zijn. Misschien kom je zo wel op ideeeen als je een oud gebouw gaat renoveren.