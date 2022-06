Voor en Na: van vervallen ruimte naar schitterend appartement

Een oud appartement in goede staat houden valt niet altijd mee. Zeker als er vele jarenlang dezelfde mensen hebben gewoond, dan kan een ruimte erg gedateerd raken. En dan hebben we het nog niet over de staat van onderhoud gehad, want die kan ook hard achteruit gaan. In deze Voor en Na gaan we kijken bij zo’n appartement waar ‘de tand des tijds’ flink in gebeten had. Het resultaat wat bereikt is met deze Spaanse woning, is fantastisch. Een schitterend eigentijds appartement dat op sommige punten nog wat oude elementen laat zien. Kijk mee naar dit mooie project van de architecten van Garmendia Cordero.