Bouwen met hout. Maar met wat voor hout?

Bij geschaafd hout is het hout glad gemaakt door een schaaf (machinaal). Daardoor is het hout goed te bewerken is, splintert het niet en ook is het ook geschikt om te verven. Waar vroeger in de bouw voor constructies ook wel ruw hout werd gebruikt, is dat nu toch vooral geschaafd hout, vooral omdat het maatvast is. Geschaafd hout wordt vaak voor het mooiere, meer secure werk ingezet. Bijvoorbeeld voor kozijnen en deuren. Of als aftimmer hout, wand- of vloerbedekking en plinten. Een van de grote voordelen van hout en van hout in geschaafde vorm in het bijzonder is dat het vocht opneemt en relatief snel weer los laat. Zo helpt het hout het binnenklimaat mee te reguleren. Een gezond binnenklimaat is belangrijk en draagt bij aan ieders gezondheid.