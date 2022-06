Woning uitbreiden met een serre. Tips en inspiratie!

De vloer in de serre moet tegen een stootje kunnen. Vaak vormt de serre de directe toegang tot de tuin. Het is dan prettig als je je geen zorgen hoeft te maken over hout dat niet tegen vocht kan of een tapijt dat vies wordt. Mooi is het om tegels van terras in de tuin door te laten lopen in de veranda. Zo vormt de serre een eenheid met de tuin. Zie je de serre meer als een extra ruimte in je huis, kies dan voor dezelfde vloer als in de woonkamer of een andere ruimte die aan de serre grenst. Comfortabel maak je het met vloerverwarming. Zo kun je in de winter lekker en warm 'buiten' zitten! Vind je vloerverwarming te kostbaar dan is een verwarmingsmat een goed alternatief.