5 Fascinerende renovaties

Een oud buitenhuisje renoveren kan zelfs voor de meest ervaren architecten en designers een uitdaging vormen. De sfeer van zowel een oud als een nieuw tijdperk in één te vangen is niet makkelijk. De specialisten van Walk Interior Design is dit echter perfect gelukt! Zoals je kunt zien in deze foto is het plafond vervangen, net als de verlichting en de ruiten. Wat gebleven is van de oude constructie zijn alleen de vloer en de rieten stoelen. Stel je voor hoe idyllisch het is om in deze kamer weg te kruipen en door je favoriete boeken of tijdschriften te snuffelen met een mok thee of koffie in de hand…

Van klein tot groot… renoveringen zijn niet alleen beperkt tot grachtenpanden en monumenten. Ook zoiets simpels als een nieuwe badkamer geldt als renovering, en wie heeft er nu niet een muurtje opnieuw behangen of een vloer vervangen? Maar vooral de grootste renoveringen zoals het stadion in Brazilië zijn wel het meest indrukwekkend, en laten zien dat het oude niet altijd losgelaten en verworpen moet worden om ruimte te maken voor iets nieuws!