Gietvloer van cement. Een geweldig manier om je vloeren te bedekken!

De vloer is heel makkelijk schoon te houden. Gewoon dweilen met water en zeep en de vloer is weer schoon. Het is bijna onmogelijk voor vuil om zich op de vloer af te zetten door de toplaag die heel slijtvast is en het ontbreken van naden op de vloer. En bijkomend voordeel. De kleur van de vloer verbleekt of veranderd nooit.

Met een cementgebonden gietvloer heb je een mooie duurzame en stoere vloer . Wil je weten of een gietvloer ook in jouw huis mogelijk is? Laat je adviseren door een van onze professionals.