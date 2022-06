Voor en Na: een oud huis in een dorp is veranderd in een prachtige cottage

In Oost-Europa zijn in de communistische tijd heel veel ‘saaie’ huizen gebouwd. Volgens een standaardontwerp werden vele duizenden woningen opgeleverd die er exact hetzelfde uitzagen. Toen de woningen werden opgeleverd was het niet heel erg verkeerd om daar in te moeten leven. Aangezien het nu natuurlijk een hele andere tijd is, zijn veel van deze betonnen woningen hopeloos gedateerd en helemaal niet aantrekkelijk om in te wonen. Gelukkig kan een verbouwing natuurlijk heel veel aan zo’n huis veranderen. De Poolse architecten van NOWAK I NOWAK hebben er voor gezorgd dat dit huis weer gezien mag worden en weer jaren mee kan.