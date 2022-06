Een fantastisch industrieel souterrain

Een eerste blik in deze ruimte is indrukwekkend te noemen. Niet door de grootte of door de afmetingen, maar door de fantastische sfeer die hier wordt opgeroepen. We hebben hier een mooi overzicht van deze eetkamer en de verderop gelegen keuken. Laat vooral dit beeld even op je inwerken en denk ondertussen na over de prachtige eclectische sfeer die is gecreëerd. Een zeer aantrekkelijke mix van industriële, landelijk en rustieke elementen is hier in een schitterende kleurrijke harmonie samengebracht.