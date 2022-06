Woonideeën in wijnrood

Bordeauxrood, wijnrood, signaalrood, roodbruin, purper, aardbei… er zijn vele namen voor de kleur die iedere herfst weer tot absolute trendnuance gerijpt wordt en ook de rest van het jaar een goed figuur slaat – in de mode zowel als in interieurontwerp. Geen wonder: wijnrood is veelzijdig en heeft eindeloze potentie voor verschillende woonideeën. Soms is het meer bruin dan rood, soms meer richting violet, maar deze kleur is altijd elegant, warm, gezellig en glamoureus tegelijk en brengt op een nobele manier leven in de brouwerij. Of het nu aan de muur is of op de vloer, als meubelstuk of als accessoire – wijnrood is fantastisch!