Impressie van een fraai vrijstaand huis

Wonen in een spiksplinternieuw huis met een prachtige nieuwe inrichting is ontzettend leuk. Maar toch is de ontwerpfase misschien wel het allerleukste onderdeel. Je kunt namelijk al je wensen in die fase in je hoofd al werkelijkheid laten worden. En als het raamwerk van een huis al ontworpen is, dan kun je alvast in gedachten het huis gaan inrichten. Vroeger was je hiervoor afhankelijk van tekeningen van architecten, maar sinds de digitale hulpmiddelen in de architectuur en interieurarchitectuur gangbaar zijn geworden, zijn de mogelijkheden op dit gebied eindeloos. CGI/visualisatie is zo’n techniek die daarbij wordt gebruikt. En we gaan nu dan ook kijken naar digitale tekeningen in plaats van naar ‘echte foto’s’. Reis met ons via de digitale weg mee naar Polen waar de architecten van Pracownia Projektowa Archipelag een prachtige impressie hebben gemaakt van een fraai vrijstaand huis.