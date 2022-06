Restaureer het hout in huis en maak het weer als nieuw!

Hout is een prachtig natuurproduct dat we steeds vaker toevoegen aan ons huis. We plaatsen mooie robuuste eiken vloeren en soms ook balken en wandpanelen voor een nog meer rustieke uitstraling. Maar ja, hout is een natuurlijk product en afhankelijk van de sterkte kan het na verloop van tijd wat putten en krassen gaan vertonen of er wat vaal gaan uitzien. En dat is jammer want de egale natuurlijke uitstraling is nu juist wat hout zo mooi maakt in ons interieur.

Van tijd tot tijd vraagt hout dus even om wat extra aandacht in de vorm van onderhoud en reiniging. We geven een overzicht van de meest voorkomende houtproducten in huis en hoe je ze op eenvoudige wijze onderhoudt.