Wat kun je allemaal met klei in huis?

Klei: een prachtig natuurlijk materiaal dat we in allerlei toepassingen zien in interieurs en woningen. Ook al zou je dit niet denken het is al in meer onderdelen in huis aanwezig dan je denkt. Daarnaast zien we ook nieuwe bewerkingen en toepassingen van klei. Denk bijvoorbeeld aan leemstuc, een prachtige afwerking voor muren. Natuurlijk en ademend waardoor het een prettiger atmosfeer geeft aan ruimtes. En misschien met klei kun je heerlijk kliederen en er zo allerlei mooie structuren van maken op muren. Van old look craquele tot golvende structuren of luxe gouden look.

In dit Ideabook presenteren we een overzicht van alle mogelijkheden met klei in jouw huis en laten we ook een aantal nieuwe toepassingen zien.