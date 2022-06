De 11 meest betoverende inloopkasten

De inloopkast is een trend waar veel vrouwen en zelfs mannen wakker van liggen: we willen het allemaal wel in huis hebben, maar kunnen er meestal geen ruimte voor vinden. En zelfs met de meest fantastische en slimme opbergoplossingen kunnen we misschien wel een hoekje vrijmaken en puur en alleen bestemmen voor mode, stijl en uiterlijk: het ziet er dan toch niet zo glamoureus, luxe en extravagant uit als in de foto's, design bladen of bij de sterren op tv. Hoe doen ze dat toch? Zelfs als je het geluk hebt een complete kamer als inloopkast te hebben is het een grote uitdaging dit om te vormen tot een kleedkamer dat er niet uitziet als rommelige opslagruimte of een saai en zakelijk kledingmagazijn. Hier bij homify willen we een aantal producten van onze professionals laten zien die iedere kleine, middelgrote of extravagant ruime inloopkast zo betoverend, glamoureus en stijlvol maken als bij de sterren!