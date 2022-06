Gezellig en intiem: een leuk ingericht klein appartement

Een klein appartement in een oud Mediterraans huis is eigenlijk sowieso al een superromantische plek. Maar dan moet het huis natuurlijk wel comfortabel en mooi zijn ingericht. Die gezellige inrichting is in dit prachtige huisje in Spanje zeker te vinden. Een fraaie combinatie van stijlen zorgt voor een unieke en eigen sfeer. En het bewijst maar weer eens dat het helemaal niet erg is om klein te wonen. Benieuwd geworden hoe het er allemaal uit is komen te zien? Reis dan snel mee naar het zonnige Alicante om dit project van de experts van DMP te bekijken.