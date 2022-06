Te weinig ruimte voor je spullen? 6 creatieve opruimideeën!

Je woont in een klein huis. Dan is het belangrijk dat je zo creatief mogelijk met de ruimte omspringt. En hierbij ben je heus niet veroordeeld tot saaie kasten en rommelige opbergdozen. Mooi is het om een aantal verschillende kleine kasten op te stapelen en hiervan een speels opbergmeubel te maken. De kasten koop je bij een tweede hands winkel bij je in de buurt of vind je op rommelmarkten. Verf de kasten in een kleur voor een rustig effect of varieer in kleur als het allemaal wat speelser mag.

Hetzelfde kun je doen door losse kisten aan de muur te bevestigen zoals op de muur op de foto is gedaan. Leuk in de kinderkamer om speelgoed in op te bergen of in de badkamer als opslag voor je mooi handdoeken

.