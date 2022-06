Een vrijstaande bungalow met mooi uitzicht over de velden

Het is lastig om je focus te kunnen bepalen op deze foto: wil je het huis zien of wordt je oog toch getrokken door de omgeving? Wat in ieder geval opvalt, is de ruimte. En dan hebben we het over de prachtige ruimte rond het huis. De weilanden omarmen dit huis. De woning zelf is een redelijk sober en modern vormgegeven bungalow. Handig is dat alles gelijkvloers in dit huis. In dit geval woont een gezin hier, maar voor ouderen die toch landelijk en ruim willen blijven wonen, zou het ook een ideale woning zijn.