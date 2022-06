Prachtige rietgedekte villa in het Gooi

Wonen in het Gooi mag gerust een heerlijke luxe genoemd worden. Landschappelijk en ruim wonen in een schitterende omgeving en de drukke hectiek van het stedelijke leven toch in de buurt. Als je dan ook nog de kans krijgt om een nieuw huis te bouwen, is dat een schitterende uitdaging voor zowel de bewoner als de architect. Zo’n nieuw huis gaan we bekijken. Een prachtige rietgedekte villa met een stijl die zowel landelijk, klassiek als een beetje modern is. In 2013 is dit bijzondere project, dat ontworpen is door de experts van Denoldervleugels, opgeleverd. Geniet heerlijk mee!