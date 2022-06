De beste materialen voor een stevig fundament van je huis

Als het huis dat je bouwt relatief licht is en de boden voldoende draagkrachtig, is een fundering op staal vaak voldoende. Staal wil in dit geval niet zeggen dat de fundering ook van staal gemaakt is. ‘Staal’ komt van de oud Germaanse term ‘stal’ wat zoveel betekent als ‘vaste plaats’ of ‘staan op’ betekent. Een fundering op staal bestaat vaak uit een met gewapend beton gevulde sleuf waar de rest van de constructie op wordt gebouwd. Dan heb je nog zoiets als een algemene vloerplaat. Dat is een dubbel gewapende betonnen plaat van tenminste 30 cm dik. Deze loopt over de hele oppervlakte van de fundering en is voorzien van een betonnen rand tot op vorstvrije diepte (minimaal 80 cm). Een algemene vloerplaat gebruik je bij een weinig draagkrachtige ondergrond. En tenslotte is er nog paalfundering. Dit is het nodig als het oppervlakte niet draagkrachtig genoeg is en er ook geen grondverbetering mogelijk is. Dan worden er heipalen naar dieper gelegen harde zandlagen geslagen.