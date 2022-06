Een dak boven je hoofd. Dit zijn de beste materialen

Je hebt vast wel eens van het spreekwoord ‘van een leien dakje lopen’ gehoord. Dat spreekwoord is niet zomaar ontstaan natuurlijk. Leien is een van de meest voorkomende soorten dakbedekking en dat heeft een aantal goede redenen. Leien hebben een hoge duurzaamheid. Met leien kun je alle kanten op en daardoor is elke vorm dak er mee te bedekken. Het is slijtvast en gaat daardoor een leven lang mee. Uiteraard is het waterdicht en het weegt relatief weinig en kan dus goed gebruikt worden in combinatie met een lichtere dakstructuur. Uiteraard zit aan al deze voordelen wel een prijskaartje vast. Het is niet de goedkoopste vorm van dakbedekking en daarnaast is de kans groot dat je het door een professioneel zal moeten laten plaatsen. Er zijn drie verschillende soorten leien. Natuurleien, leien uit vezelcement en bitumineuze shingles, die vaak worden gebruikt voor tuinhuisjes.