Houten en stenen muren

In deze Italiaanse woning vinden we in de slaapkamer een interessante mix van steen en hout. De oeroude, rustieke houten balken aan het plafond staan in contrast met de moderne vormgeving en inrichting van de rest van de kamer. Een verdere blikvanger is de muur van natuursteen rechts in de afbeelding. In plaats van het wit van de overige ruimte is hier gekozen voor een stoerder effect van gemarmerde steen. De reden voor deze stenen muur is het bad, dat hier in de slaapkamer is geïntegreerd. ​