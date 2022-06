Speelse interieurs voor een moderne eetkamer

De eetkamer is traditioneel gezien een plek voor regels en conventies. We kennen allemaal wel de regels der etiquette die ons vertellen hoe we ons aan tafel behoren te gedragen. De eetkamer was dus heel lang een kamer vol regels, van de positie van de stoelen rond de tafel tot de plaatsing van het bestek. Maar tegenwoordig, nu bekende topkoks hun chef-muts hebben ingewisseld voor een pet en de houding van een rockster, zijn we gedwongen toe te geven dat deze regels voor etiquette wat ouderwets zijn. De wereldwijde trend gaat nu steeds meer over tot een eenvoudige en speelse kijk op alles rondom keuken en eetkamer waardoor de conventies extreem veranderd en verminderd zijn. Geïnspireerd door deze nieuwe culinaire filosofie willen we een aantal aantrekkelijk eetruimte-designs laten zien die onze eetgewoonten en etiquette tarten en uitdagen. Sommige zijn opvallend, andere wat subtieler, maar we hopen dat je een aantal goede tips vindt die jouw volgende maaltijd comfortabel en ontspannen maken.