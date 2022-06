Een zwarte inrichting: 5 mythen ontkracht

Het klopt dat zwart een kleur is dat licht absorbeert en een kamer donkerder kan doen lijken. Maar dat betekent niet dat we het in kamers zonder ramen, zoals bij velen het kleinste kamertje, zonder zwart moeten stellen. Tenslotte hebben we juist hier de mogelijkheid met kunstmatig licht te werken en de donkerste van alle kleuren wat stralende begeleiding mee te geven. Goud bijvoorbeeld, of crème, koper of zilver. Op deze manier bereiken we in een kamer zonder ramen juist het tegenovergestelde van bedrukkende somberheid – namelijk pure elegantie en luxe.​