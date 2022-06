Voor en Na: smoezelig huis wordt een schitterend industrieel appartement

Het begin is goed, want deze kleine hal lijkt in niets meer op het donkere hokje dat het eerst was. De schoenen worden voortaan in een schoenenkast opgeborgen en een aantal pantoffels staan op ons te wachten om aan te trekken voor de rondleiding door de rest van het huis. De ruimte is nu heel stoer en licht geworden en belooft veel goeds voor de rest van het huis.