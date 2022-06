Met deze nieuwe kleuren op de muur verkoopt je huis sneller!

De huizenmarkt trekt weer aan, waardoor velen van ons overwegen om ons huis te koop te zetten. Een spannende stap omdat je van tevoren nooit weet hoe dit hele proces gaat verlopen. We willen ons huis natuurlijk allemaal zo snel mogelijk verkopen. Wellicht omdat we al een nieuw huis hebben gekocht, maar vooral omdat een huis dat erg lang te koop staat niet zo’n heel erg goed imago krijgt. Er wordt al snel gedacht dat er dan wel iets mis mee moet zijn. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kunt doen om je huis voor een potentiele koper aantrekkelijker te maken.

In dit Ideabook gaan we ons richten op de kleuren van de muren in huis. Dat felgele, zachtroze en azuurblauwe vindt tenslotte niet iedereen mooi. Het blijkt zelfs zo te zijn dat bepaalde kleuren op de muur de verkoop van je huis kunnen versnellen. Uiteraard hebben we het dan over neutrale kleuren, die iedereen over het algemeen mooi vindt. Veelal zijn dit ook kleuren die een inrichting rustiger maken en een ruimte groter. Allemaal pluspuntjes waar je moeilijk omheen kunt. Lees dus snel verder en ga vandaag nog naar de bouwmarkt om de verfspullen in huis te halen.