Het bijzondere witte huisje in de bergen

Over de omgeving hebben we het al uitgebreid gehad, laten we de focus nu eens meer op het huisje zelf gaan leggen. Opvallend is de combinatie van authentieke en moderne elementen in het bouwwerk. Authentiek zijn de witte muren en de rode dakpannen. Ze lijken exact gekopieerd te zijn van de huizen in de omgeving, alleen zijn door de nieuwigheid nog wat witter en roder dan de oudere huizen. Maar er is een leuke moderne twist aangebracht in het ontwerp: de ‘hap’ uit de gevel waaronder een kleine veranda is aangelegd.