Je gelooft het niet. Maar dit kan je allemaal maken met rollen karton

Omdat karton zo sterk, goedkoop en duurzaam is, is het een prima bouwmateriaal. Logischerwijs zou je denken dat staal een meer voor de hand liggend bouwmateriaal is, maar dat is niet per se het geval. Karton is bijna net zo sterk en omdat het licht is, kan je er zonder al teveel machinale kracht mee werken. Daarnaast is karton duurzaam en kan je de rollen karton later opnieuw gebruiken. Een andere onterechte angst over karton is dat het niet waterdicht zou zijn. Dat is een misvatting. Denk maar eens aan het melkpak dat in je koelkast staat. Dat houdt de melk ook vast zonder te lekken.