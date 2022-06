Top 5 van de week: de tuin, moderne woningen en schimmelvrije badkamers

Een eerste blik op deze Brabantse villa doet gelijk de vraag opkomen: is dit oud of is dit nieuw? We zullen het je maar direct verklappen: dit is een bestaand huis dat op zeer grondige wijze is verbouwd. Van het oude huis zijn eigenlijk alleen de buitenmuren en het rieten dak overgebleven. Voor het overige is alles vernieuwd. Maar ook de gevel is niet ‘zo maar’ blijven staan: het huis heeft grotere raampartijen gekregen en er zijn nieuwe muren aangebracht, waardoor de woning een stuk energiezuiniger geworden is. Lees meteen verder om de rest van dit fantastische project te bekijken.