Gootsteen verstopt? 7 tips die je helpen bij het ontstoppen!

Als er één ding is waarvan er genoeg te krijgen zijn in de wereld, dan zijn het waarschijnlijk plastic flessen. Wat dat betreft is het natuurlijk geweldig als je hiermee een verstopping in je leidingen kunt verwijderen. Om dit te doen heb je twee plastic literflessen, plakband en kranten nodig. De kranten snijdt je eerst in smalle strookjes, die je vervolgens rondom je flessen wikkelt. De smalle strookjes zijn een indicatie voor de plekken waarop je in de flessen moet snijden. Van de flessen ga je namelijk lange stroken plastic maken. Met een mesje maak je in de zijkant van de plastic stroken kleine sneetjes, waar het vuil in de afvoer achter moet blijven hangen. De plastic strookjes duw je in de leiding met uiteraard de hoop dat er veel vastzittend vuil aan vast blijft zitten. Een plastic fles is niet alleen perfect voor het ontstoppen van je gootsteen, maar ook om de luchtvochtigheid op perfect niveau te houden. Zeker als je ze gaat gebruiken voor het planten van plantjes of als waterkommetjes.