Zo verleng je de levensduur van jouw wasmachine

Hierboven spraken we al even over het reinigen van het pluisfilter. Toch is dit niet de enige plek waar pluisjes hun vervelende werk kunnen doen om zo de levensduur van je wasmachine in te korten. De hele wasruimte is namelijk vaak een vrij stoffige plek. Dit komt omdat de hitte van de wasmachine en het rondtollen van de was een vrij stoffig effect hebben. Dit effect wordt versterkt wanneer je behalve een wasmachine ook een droger in de ruimte hebt staan. Om pluisjes en stof in je washok te voorkomen kan je de wasruimte meenemen in je dagelijkse (of driedagelijkse.. of vier-..of..) schoonmaakbezigheden. Een vochtige doek over de oppervlakken en buizen die je vaak in een washok of garage vindt doet al wonderen. Haal ook een keer in de zoveel tijd de planken eens leeg om ook deze even goed te reinigen.