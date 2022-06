De ladder als meubel

Als deel van de steeds populairder wordende trends als upcycling, vintage en brocante is op de een of andere manier de ladder een steeds terugkerend element. Maar, niet als ladder! Dit product heeft een heel nieuw leven gekregen als opslag, sierstuk, constructie-element: alles wat de menselijke fantasie maar kan bedenken. Niet alleen oude, gebruikte ladders vinden zo een plekje in iedere kamer, de professionals hier bij homify hebben zich laten inspireren door de ladder voor compleet nieuwe en vernieuwende ideeën! Hieronder laten we een aantal voorbeelden zien van wat zij bedacht hebben.