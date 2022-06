Een keramische of inductiekookplaat in huis? Dit zijn de beste pannen!

De meeste kookplaten van keramiek of inductie zullen in de handleiding hebben staan dat je porselein, emaillen, glas, keramiek en aardewerk moet vermijden. Daar is zeker een goede reden voor. Hoewel porselein en emaillen pannen prima zijn om in te koken, ervan uitgaande dat ze een dikke, platte bodem hebben, kunnen ze ook problemen veroorzaken. Als je pannen van porselein of emaillen droog kookt, kunnen deze pannen namelijk gaan smelten. Uiteraard is dit funest voor je keramische of inductiekookplaat. Glas is niet aan te raden op welke kookplaat dan ook, omdat het een slechte warmtegeleider is. Daarnaast heeft glas ook vaak een ronde onderkant, waar je op je keramische of inductiekookplaat niet goed mee uit de voeten kunt. Ook steen is slecht in het geleiden van warmte en heeft een grove onderkant, waardoor je het risico loopt je kookplaat ermee te beschadigen.

