Genieten in een paradijselijke familiewoning

Om je het allermooiste te kunnen laten zien moesten we een paar passen naar achteren doen. In deze tuin zien wij onszelf wel een feest geven. En wat kunnen de kinderen hier leuk ravotten! We zien nu ook goed dat de omgeving een behoorlijk metamorfose ondergaan is. Herinneren we ons de overwoekerde toestand van de eerste foto´s nog? Daar is nu geen spoor meer van de vinden. Ook krijgen we nu een mooi zicht op de ruimtelijke dimensies van de woning. Dit huis is werkelijk een paradijselijke familiewoning te noemen, het is een enclave van rust en geborgenheid waarin de bewoners de tijd aan zichzelf hebben en kunnen doen en laten wat ze willen. Wij zijn fan! Met deze laatste blik op het huis nemen we afscheid van deze prachtige plek in India. Blijf ons volgen zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwste woonideeën en trends.

