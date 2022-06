Inspiratie voor energieneutraal wonen!

Wil je efficiënt omgaan met de energie in je huis dan moet je huis van boven tot beneden goed geïsoleerd zijn. In oudere woningen is het dak vaak niet goed geïsoleerd. En dat is jammer want warmte stijgt op en verdwijnt zo makkelijk je huis uit. Controleer eerst of er geen lekkages in je dak aanwezig zijn en laat dan isolatieplaten aanleggen. Deze zijn gemaakt van steenwol of van glaswol. Deze steenwol heeft als voordeel dat het niet prikt bij het aanbrengen en is gemaakt van vulkanisch gesteente. Een ander duurzaam en milieuvriendelijk alternatief zijn isolatieplaten gemaakt van hennep.