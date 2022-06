Prachtig & gezond: natuurlijke materialen voor in huis

We beginnen met de vloer. Natuurlijk is er de houten vloer die heel veel warmte en sfeer geeft aan een ruimte. Binnen de houten vloeren zien we steeds meer rustieke materialen, oftewel ruw hout met noesten en openingen dat het gevoel geeft van een warme blokhut in Oostenrijk. Een andere mooi natuurlijk materiaal is een vloer van natuursteen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een vloer van kalksteen, leisteen of graniet. Wil je liever wat warms onder je voeten? Los van wollen hoogpolog tapijt zien we ook veel nieuwe natuurlijke varianten tapijt in de vorm van papier, berggras of zeegras. Wil je terug naar de seventies? Dan kun je ook kiezen voor sisal, rubber, jute linoleum of kokos. Helemaal retro en weer hardstikke in. Wil je graag hout en warme voeten? Denk dan eens aan een combi van een mooie natuurlijke houten vloer met een mooi natuurlijk zacht hoogpolig tapijt in de zithoek voor een warme sfeer.