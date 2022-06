Een grondige opfrisbeurt voor een prachtig penthouse

Zuid-Korea is een prachtig land. Traditionele elementen en moderne westerse toevoegingen gaan hier in zowel het dagelijks leven als in de architectuur hand in hand. Dat laatste is natuurlijk voor ons van groot belang! Een groot huis is een luxe in dit land en dat geldt ook zeker voor een penthouse met een groot dakterras en een schitterend uitzicht. En toch was dit huis toe aan een grondige opfrisbeurt. In deze Voor en Na gaan we kijken naar de oude situatie en het prachtige eindresultaat.