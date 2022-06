De sfeervolle uitbreiding van een oud rijtjeshuis

Verlichting is in een interieur altijd een bepalende factor zodra het buiten donker wordt. Maar ook in een tuin of op een terras kan buitenverlichting veel sfeer toevoegen. En dat is ook precies wat we hier goed kunnen zien. Door het inbouwen van simpele spotjes is een hele aangename ambiance gecreëerd. Erg fijn als je ’s avonds buiten zit, maar ook vanuit de woonkamer geeft dit een sfeervol effect. Het is immers een stuk leuker om naar een warm verlichte binnenplaats te kijken dan naar een donker gat!