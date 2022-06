Nieuw leven voor een oude woning

Even lekker ontspannen in je eigen douche is een weldaad volgens vele mensen. In deze ruimte hebben de bewoners van de woning alles binnen handbereik om te genieten van ontspannen momenten. Geheel in stijl met de natuurlijke omgeving treffen we hier een natuurstenen wand aan die een schitterende ambiance aan de kamer geeft. Het handige van de douche cabine is dat je wel de transparante, ruimtelijke look hebt, maar geen natte badkamer. Ook van de wastafel, eveneens natuursteen, zijn we bijzonder onder de indruk.