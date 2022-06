Superleuk: de verbouwing van een oud huis

Wat een transformatie. Van de muffe uitstraling naar de nieuwe look! Na de renovatie is het gebouw supermodern en erg stijlvol. Het zadeldak was vervallen, maar nu oogt het dak harmonieus, uniform en eigentijds. Het huis onderscheidt zich nu ook van de klassieke woningen in de buurt, maar toch past de woning nog steeds in het straatbeeld. De nieuwe voortuin geeft de woning een natuurlijke look en absorbeert tegelijkertijd de geluidsgolven die op het huis afkomen. Er is ook een raam weggehaald om de privacy van de bewoners beter te waarborgen. Een schitterende woning is het resulaat van deze aanpassingen.