De charme van een oud gerestaureerd huis

We denken nog even terug aan de eerste foto, zo leeg als die schuur was deze kamer. Daarbij was het vertrek vervallen en onbewoonbaar. Het hele huis was trouwens onbewoonbaar, maar door hard werken en hulp van derden is de droom van de bewoners uitgekomen. In deze slaapkamer zien we het eenvoudige kleurenschema terugkomen dat we ook al in de keuken zagen. Rood voor de luiken, wit op de muur en zwarte voor het zalige, grote bed. We weten zeker dat je in deze kamer helemaal tot rust komt. Wat een effect kunt je met een eenvoudige vormgeving bereiken! Met deze blik in de slaapkamer nemen we afscheid van het huis. Wij hopen dat je net zo enthousiast bent als wij. Veel plezier met het inrichten van je eigen droomwoning.

